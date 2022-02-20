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В этом месяце пожилые россияне могут рассчитывать на получение повышенных выплат. Об этом стало известно изданию PRIMPRESS.

Речь идёт о пенсионерах, родившихся в 1960 году или раньше. Кроме того, как сообщается, это относится к россиянам, которые в этом году выходят на пенсию.

Соответствующие указанным условиям граждане до конца месяца получат проиндексированные пенсии. Продлится выплата пенсий, как было заявлено, до 25 февраля. Как сообщается, россиянам будет выплачена не только пенсия за февраль, начисленная уже с учётом всех индексаций, но и доиндексация до 8,6% за январь.

Назначаются выплаты полностью в автоматическом режиме, так что нет нужды идти в ПФР и писать заявления. Если речь идёт о пенсии по старости, то, если она составляла, к примеру, 18 626 рублей, то увеличение составит 1 602 рубля.

Недавно россиянам сообщили о единовременной выплате, размер которой составляет пять тысяч рублей. Её могут получить некоторые пенсионеры уже в ближайшие дни.

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