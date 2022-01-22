Пенсионерам рассказали о выплате, которая составляет примерно три тысячи рублей.

Согласно информации издания PRIMPRESS, речь идёт о разовом пособии, которое могут получить определённые категории пожилых россиян. В частности, это граждане пенсионного возраста, получившие звание ветерана труда. Кроме того, это ветераны ВОВ и пенсионеры, получившие определённую группу инвалидности. На выплату могут рассчитывать и пожилые россияне, пострадавшие от техногенных катастроф.

Помимо этого, получатель должен находиться в сложной жизненной ситуации – это будет проверено сотрудниками соцзащиты. Оформление выплаты займёт некоторое время, поэтому затягивать с обращением специалисты не советуют.

В разных регионах сумма выплаты может отличаться, но в среднем она составляет три тысячи рублей.

Ранее мы сообщали о выплате в размере 10 тысяч рублей, которую могут получит некоторые россияне. В частности, речь идёт о пострадавших от репрессий в советское время.