Россиянка по имени Алеся, которая работает стюардессой на королевской частной яхте, в беседе с изданием «Лента.ру» рассказала о своей зарплате.

Согласно словам Алеси, зарабатывают яхт-стюардессы 1-5 тысяч долларов в месяц. Так, стюардессы на частных яхтах, как правило, имеют стабильную зарплату и разные бонусы. Заработная плата сотрудниц чартерных яхт зависит от чаевых. В этом случае заработок в месяц может заметно отличаться.

Обязанности у сотрудниц частных и чартерных яхт немного разные. В первом случае стюардессам требуется знать сервис, подачу блюд и особенности кухни. Сотрудницам чартерных яхт требуется уметь находить контакт с гостями, а уставать им нельзя.

Также Алеся отметила, что одним из больших плюсов такой работы является экономия – провизию и даже банные принадлежности оплачивает компания или владелец.

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