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Петербург столкнулся с безработицей и убылью молодежи из-за нежелания властей города вести продуманную политику.

Северная столица — один из самых проблемных регионов России в плане безработицы и оттока молодежи. Это подтверждается исследованием FinExpertiza и данными Росстата.

Горожане в возрасте 18-26 лет массово покидают Петербург, а оставшиеся зарабатывают на жизнь низкоквалифицированным и незаконным трудом. Более того, в 2019 году в городе проживало почти 50 тысяч молодых людей, однако сейчас их число оценивается в менее чем 44 тысячи.

Город на Неве испытывает серьезный дефицит высококвалифицированных кадров. Например, в информационных технологиях и судостроении.

В то же время, дефицит вакансий характерен для мест, где требуется меньший уровень квалификации. Например, сфера общепита столкнулась с тяжелыми последствиями ограничений, которые ввел губернатор Александр Беглов. Из-за нехватки средств, работодатели сокращают штат сотрудников. Как известно, традиционно в сфере общепита работает молодежь и студенты.

Программы переподготовки, предложенные Смольным, оказались неэффективными. Длительные подготовительные курсы не гарантируют трудоустройства в будущем, из-за чего молодое поколение уезжает в другие регионы страны или вовсе прибегает к незаконным методам заработка: наркоторговле или «вебкам».

Смольный не торопится решать эту проблему, что может привести к серьезным экономическим последствиям для Петербурга. Глядя на местных чиновников, молодежь не видит перспектив к переменам в Северной столице.

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