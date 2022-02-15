Россиянам сообщили о доплате до 12 300 рублей. Об этом сообщает издание PRIMPRESS.

Речь идёт о семьях, где имеются дети в возрасте от трёх до семи лет. Так, они имеют право на получение определённой денежной доплаты, однако размер этой доплаты имеет градации.

К примеру, если семья находится в черте бедности, то они могут повысить получаемое пособие с установленных 50% до 75% от детского прожиточного минимума, установленного в их регионе проживания. Для того, чтобы размер выплаты был пересчитан, требуется подать заявление. Соцзащита совершит проверку материального положения семьи и вынесет решение.

Отмечается, что в этом году в России были подняты прожиточные минимумы. Соответственно, выросли и зависящие от них пособия. Как указывается, родители могут рассчитывать на получение 12 274 рублей в месяц. Но в некоторых регионах эта сумма ещё больше.

Ранее мы сообщали о выплате для российских семей в размере минимум 7678 рублей. Получить выплату может любой из родителей.