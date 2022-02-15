читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Россиянам сообщили о доплате до 12 300 рублей. Об этом сообщает издание PRIMPRESS.

Речь идёт о семьях, где имеются дети в возрасте от трёх до семи лет. Так, они имеют право на получение определённой денежной доплаты, однако размер этой доплаты имеет градации.

К примеру, если семья находится в черте бедности, то они могут повысить получаемое пособие с установленных 50% до 75% от детского прожиточного минимума, установленного в их регионе проживания. Для того, чтобы размер выплаты был пересчитан, требуется подать заявление. Соцзащита совершит проверку материального положения семьи и вынесет решение.

Отмечается, что в этом году в России были подняты прожиточные минимумы. Соответственно, выросли и зависящие от них пособия. Как указывается, родители могут рассчитывать на получение 12 274 рублей в месяц. Но в некоторых регионах эта сумма ещё больше.

Ранее мы сообщали о выплате для российских семей в размере минимум 7678 рублей. Получить выплату может любой из родителей.

Вам может понравиться

Дандыкин назвал позором США действия подводной лодки у Курильских островов

Заплыв американской подводной лодки в территориальных водах России состоялся практически сразу после заявления США о принадлежности Курильских островов Японии. Таким образом они хотели продемонстрировать, что не признают российский суверенитет над

Пожилым россиянам готовят новую выплату от 5 до 7 тысяч рублей в феврале

Пенсионерам готовят новую выплату, получить которую можно будет в случае потери работы. Об этом стало известно изданию PRIMPRESS. Так, депутат Виталий Милонов считает, что в России требуется пересмотреть процесс, при
  • Анна
  • 13.02.2022
  • читать 1 минуту

Политолог Минаев объяснил, почему войны на Украине “пока не будет”

Ни Украина, ни Россия сейчас не решаться на проведение наступательных операций, уверен политолог Дмитрий Минаев. По его словам, в ближайшее время войны на территории соседней страны можно не ждать. Минаев
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 15 февраля – небольшой дождь, до 2 °C | город Мытищи: погода, 15 февраля – пасмурно, до -1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 15 февраля – небольшой снег, до -6 °C | Южно-Сахалинск: погода, 15 февраля – небольшой снег, до -8 °C | Королев: погода, 15 февраля – ясно, до 4 °C | Подольск: погода, 15 февраля – небольшая облачность, до -2 °C | Армавир: погода, 15 февраля – переменная облачность, до 5 °C |