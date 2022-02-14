Россиянам рассказали о поступлении на счета сразу 9 300 рублей. Об этом сообщает издание PRIMPRESS.

Данную выплату могут получить родители, которые растят детей в одиночестве. Однако нужно соблюдать целый ряд условий. Так, возраст ребёнка должен составлять от 8 до 17 лет, кроме того, необходимо судебное решение о выплате алиментов. Помимо этого, требуется соблюдение имущественных требований, а средний доход должен быть менее прожиточного минимума.

Большинство россиян получили пособие уже 3 февраля, но не все. Как оказалось, произошёл технический сбой, из-за чего ПФР не мог отправить деньги вовремя. Всем, кто их не получил, пообещали сделать выплату с 15 февраля. Уточняется, что придут деньги только на карту «Мир».

Размер выплаты равняется половине от регионального детского прожиточного минимума. В Хабаровском крае, например, это 9 293 рубля.

Ранее мы сообщали, что в феврале россияне могут получить минимум 7678 рублей за уход за ребёнком до полутора лет. Получить выплату может любой из родителей.