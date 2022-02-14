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Россиянам рассказали о деньгах, которые начисляются в случае, если человек успел поработать в советское время. Об этом рассказывает PRIMPRESS со ссылкой на пенсионного эксперта Сергея Власова.

Согласно опубликованной информации, этот стаж даёт некоторые преимущества, причём достаточно весомые. Так, за работу во времена СССР россияне получают дополнительные процессы. Этот процесс имеет название – валоризация.

Например, человек работал до 1991 года в течение десяти лет. Благодаря этому он увеличит свой расчётный пенсионный капитал на 20%. Пенсионные выплаты он будет получать с учётом увеличения за отработанный стаж времен СССР.

Относится это как к тем пенсионерам, кто уже вышел на пенсию, так и к тем, кто только собирается. Однако рабочий стаж в СССР должен быть подтверждён документально. Максимум можно получить в общий размер пенсии 6338 рублей.

Ранее мы сообщали, что в 2022 году пенсионеры в возрасте 55-69 лет получат новую выплату. Её размер может составлять от 5 до 10 тысяч рублей.

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