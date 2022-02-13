Пенсионерам рассказали о выплатах из их пенсионных накоплений. Информацией делится издание PRIMPRESS.

Как уточняют специалисты, получать эту выплату можно лишь раз в пять лет. Для этого требуется прийти в ПФР и подать соответствующее заявление. Кроме того, потребуется подготовить пакет необходимых документов. Если россиянин оформил свою пенсию в негосударственном пенсионном фонде, то подавать заявление потребуется именно туда.

Сейчас выплату могут получить россияне, родившиеся в период с 1953 до 1967 годов (с 1953 года – для мужчин, с 1957 года – для женщин). Речь идёт о гражданах, работодатели которых в 2002- 2004 годах совершали отчисления на накопительную пенсию своих сотрудников.

Перечислены деньги будут в течение месяца после обращения. Размер выплаты для каждого пенсионера индивидуальный и составляет от 5 до 10 тысяч рублей.

Ранее пенсионерам рассказали о выплате в размере 3300 рублей. Они могут получить её в случае отказа от курортного лечения.