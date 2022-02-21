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Россиянам дали разъяснения насчёт новой выплаты в размере 25 тысяч рублей. Об этом сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пенсионного эксперта Сергея Власова.

Согласно заявлению специалиста, среди пенсионеров начались слухи, что они получат новую выплату уже с 22 февраля. По этим слухам, пособие является единовременным, а получить его могут абсолютно все пенсионеры в России. Но, как объяснил эксперт, это не совсем верная информация.

Так, основой для появления слухов стала индексация, которую Совет Федерации обсудит как раз 22 февраля. Речь идёт о повышенной индексации для военных и силовиков. По словам Власов, Совет одобрит этот законопроект, потом его подпишет президент и, таким образом, указанные категории пенсионеров будут получать повышенные пенсии.

Власов также отметил, что силовики и военные имеют пенсию в среднем около 25 тысяч рублей, и именно эта сумма была взята в качестве основы для новых слухов

Ранее пенсионерам рассказали об условиях, которые позволяют получить 74 тысячи рублей. Для этого нужно принадлежать к одной из 72-х категорий россиян.

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