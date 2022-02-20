Российским пенсионерам рассказали о возможности получения крупных денежных выплат от государства. Об этом сообщает издание KONKURENT.ru.

Согласно опубликованной информации, это касается выплат, на которые распространяется ежегодная индексация. Как было заявлено, право на получение этих выплат в России имеют миллионы граждан. Всего речь идёт о 72 категориях россиян.

Получаемая денежная сумма зависит от категории, к которой относится каждый конкретный пенсионер. Так, к примеру, Герои Социалистического труда, Герои Труда России, а также полные кавалеры ордена Трудовой Славы имеют право на получение выплаты в одинаковом размере. Выплата для них составляет 55 019 рублей.

У Героев Советского Союза, Героев России, а также полных кавалеров ордена Слава выплата составляет с учётом проведённой в 2022 году индексации 74 616 рублей ежемесячно.

Уточняется, что это относится к жителям Приморья, которые соответствуют необходимым условиям.

Ранее пенсионерам 1960 года рождения рассказали о выплатах, которые они могут получить в феврале. Как было заявлено, до 25 февраля они получат проиндексированные выплаты.