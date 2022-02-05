На авиабазе Черняховск в Калининградской области появились два истребителя МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», сообщил портал Avia.Pro. Авторы отмечают, что теперь это уникальное вооружение находится всего в 30 километрах от границ Североатлантического альянса.

Во время переброски истребителей с авиабазы Сольцы, расположенной в Новгородской области, к рубежам НАТО их сопровождали Су-35 Западного военного округа и Су-30СМ Балтийского флота. Это, по мнению экспертов, было сделано, чтобы не подпустить близко к носителям гиперзвуковых ракет западную авиацию.

Переброска «Кинжалов» в Калининградскую область может быть ответом России на усиление военного присутствия Североатлантического альянса в Прибалтике и Польше.

Напомним, что НАТО в связи с придуманным на Западе «нападением» России на Украину перебрасывает дополнительные силы к границам РФ. По словам экспертов, именно это было главной целью антироссийской истерии.