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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил не только окончательно отказаться от проекта «Северный поток-2», но и остановить работу «Северного потока-1».

Соответствующее заявление Моравецкий сделал на Мюнхенской конференции по безопасности. Как сообщает издание РИА Новости, можно было бы посчитать заявление Моравецкого русофобией, однако, исходя из последних событий, понятно, что и Польшей, и Украиной управляют извне. Кто это делает, понятно сразу – речь идёт о США.

При этом, как отмечается, сейчас ни Польше, ни Украине обрушение газового транзита не нужно. Однако США это совершенно не волнует. Кроме того, в 80-х годах США уже требовали помешать вводу в строй газопровода «Уренгой – Помары – Ужгород». Ирония в том, что именно за этот газопровод сейчас держится Киев, и именно через него США требуют поставлять газ в Европу.

«Северный поток-1» успешно работает уже более десяти лет и стабильно обеспечивает Европу газом, но США хотят его остановить, чтобы повысить значимость украинского газопровода.

Ранее мы сообщали, что жителей Италии начали готовить к отключению российского газа. Доля газа из России в Италии составляет 19%.

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