читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Обрушение фасада одного из зданий «Красного треугольника» обозначило системную проблему с сохранением объектов культурного наследия в Санкт-Петербурге. Рейтинг губернатора города Александра Беглова как «крепкого хозяйственника» рухнул вместе с заводом.

Часть фасада одного из зданий бывшего завода «Красный треугольник», который расположен на Обводном канале, обрушилась на мостовую. Обломки разлетелись по площади в 150 квадратных метров. Кроме того, под завалами оказалась 53-летняя женщина, у который зафиксировали перелом плеча, травму грудной клетки и сотрясение мозга.

Обрушение исторического здания указало на системную проблему в Северной столице с сохранением памятников. Кроме того, инцидент мог произойти из-за снеговой нагрузки на конструкции, которые поддерживали свод.

«У исторического здания бывшего старейшего в России завода по производству резиновой обуви нет нормального хозяина, не считая государство, которое не способно сделать ничего хорошего. Более того, у Петербурга сейчас толком нет хозяина. С фасадов периодически валится штукатурка, осыпаются балконы, горят и разрушаются старые заводы. Концепция – губернатор Александр Беглов “крепкий хозяйственник” с треском провалилась», – отмечают авторы канала «Занимательная конспирология» в Telegram.

При этом активисты предупреждали Смольный о риске обрушения фасада. Однако в городской администрации на это не отреагировали.

Вам может понравиться

Большинство украинцев высказались за вхождение страны в НАТО

Жители Украины в целом позитивно оценивают идею, чтобы их страна вошла в Североатлантический военный блок. Таковы результаты опроса, который опубликовала социологическая компания “Рейтинг”. В данных, которые представлены на сайте компании,

Консул Украины в Черногории призвал “уничтожить Россию”

Число государственных деятелей, которые резко и агрессивно высказываются о политике России, увеличилось. Консул в Черногории Михаил Шматов призвал провести в столице страны “марш единства”, а заодно “уничтожить Россию”. Об этом

Экс-мундеп возложила ответственность за провал снегоуборочной кампании на Беглова

Снегоуборочную кампанию Смольного назвали катастрофой. Это сделала экс-депутат МО «Финляндский округ» шестого созыва Светлана Уткина, охарактеризовавшая текущий зимний сезон как беспрецедентный. Коммунальные службы, несмотря на заверения губернатора Александра Беглова о
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 18 февраля – небольшой снег, до -0 °C | город Мытищи: погода, 18 февраля – небольшой снег, до 2 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 18 февраля – небольшой снег, до -3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 18 февраля – переменная облачность, до -8 °C | Королев: погода, 18 февраля – облачно с прояснениями, до 8 °C | Подольск: погода, 18 февраля – небольшой снег, до 2 °C | Армавир: погода, 18 февраля – облачно с прояснениями, до 10 °C |