Обрушение фасада одного из зданий «Красного треугольника» обозначило системную проблему с сохранением объектов культурного наследия в Санкт-Петербурге. Рейтинг губернатора города Александра Беглова как «крепкого хозяйственника» рухнул вместе с заводом.

Часть фасада одного из зданий бывшего завода «Красный треугольник», который расположен на Обводном канале, обрушилась на мостовую. Обломки разлетелись по площади в 150 квадратных метров. Кроме того, под завалами оказалась 53-летняя женщина, у который зафиксировали перелом плеча, травму грудной клетки и сотрясение мозга.

Обрушение исторического здания указало на системную проблему в Северной столице с сохранением памятников. Кроме того, инцидент мог произойти из-за снеговой нагрузки на конструкции, которые поддерживали свод.

«У исторического здания бывшего старейшего в России завода по производству резиновой обуви нет нормального хозяина, не считая государство, которое не способно сделать ничего хорошего. Более того, у Петербурга сейчас толком нет хозяина. С фасадов периодически валится штукатурка, осыпаются балконы, горят и разрушаются старые заводы. Концепция – губернатор Александр Беглов “крепкий хозяйственник” с треском провалилась», – отмечают авторы канала «Занимательная конспирология» в Telegram.

При этом активисты предупреждали Смольный о риске обрушения фасада. Однако в городской администрации на это не отреагировали.