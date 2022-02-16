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Читатели британских изданий The Sun, Mirror и Daily Mail, предрекавших «нападение России» на Украину в ночь на 16 февраля, высмеяли журналистов за публикацию откровенных фейков. Они написали, что среда уже наступила, но никакого «вторжения» как не было, так и нет, передает РИА Новости.

«Война должна была начаться 46 минут назад. Я поставил будильник…», – «разочарованно» прокомментировал фейки читатель под ником Pelican.

Пользователь TheGreatPhilipWindow иронично отметил, что запасся пиццей и пивом, купил большой диван, за который заплатил больше, чтобы его доставили к началу «войны», но получилось, что потратился он напрасно.

«Среда? Байден, ты ничем не лучше Буша с оружием массового поражения», – припомнил Соединенным Штатам вторжение в Ирак читатель Delray4.

Напомним, что на Украине 16 февраля объявлен Днем Единства по указу президента Владимира Зеленского. Агентство Reuters даже организовало прямую трансляцию с киевского Майдана, на которую попал гимн СССР.

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