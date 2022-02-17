Президент России Владимир Путин высказался насчёт мигрантов, которые занимаются разжиганием экстремизма.

Согласно заявлению российского президента, против таких людей требуется принимать самые жесткие из существующих в настоящее время мер. Под ними, в частности, подразумевается высылка из России, а также запрет на въезд в страну в дальнейшем.

Причем такие меры должны действовать не только для мигрантов, которые занимаются экстремизмом, но также и для тех, кто нарушает правопорядок или занимается незаконной трудовой деятельностью. Кроме того, жесткие последствия нужны и для преступных формирований, которые занимаются нелегальной миграцией и выстраивают на ней свой незаконный бизнес.

Недавно президент Финляндии рассказал об изменениях в поведении Путина. Он заявил, что российский лидер стал более решительным и сосредоточенным.