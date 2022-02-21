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Президент России Владимир Путин призвал решить, что делать с ситуацией на Донбассе, исходя из сложившихся условий.

Как сообщается, в понедельник, 21 февраля, состоялось заседание Совета Безопасности. В заседании принял участие Путин, который призвал определить дальнейшие действия касательно ситуации с Донбассом.

“В конечном итоге мы должны с вами решить, что мы дальше будем делать и как мы должны поступать, исходя из той ситуации, которая складывается на сегодняшний день, и исходя из наших оценок ее развития”, – заявил Путин.

Отмечается, что ранее российский президент заявил, что Россия сделала всё возможное и от неё зависящее, чтобы решить ситуацию на Донбассе мирно. Сейчас решить происходящее требуется на основе сложившейся ситуации и оценок перспектив её дальнейшего развития.

Недавно Владимир Путин во время телефонной беседы с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что обострение на Донбассе спровоцировал Киев. Он также отметил, что Запад в последние месяцы активно посылает Украине оружие.

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  • redaktor2
  • 20.02.2022
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