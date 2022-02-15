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Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале обратился к президенту Украины Зеленскому и народу соседнего государства. Он заявил, что высказывает исключительно собственное мнение и никому его не навязывает.

Кадыров заявил, что «время клоунады» завершилось и Киеву необходимо взяться за выполнение Минских соглашений, которые принесут на Украину мир и стабильность. Он также призвал Зеленского проявлять благоразумие в условиях давления со стороны Запада.

«Президент Владимир Путин и народы России не хотят войны, мы не понаслышке знаем смысл этого страшного слова», – отметил Кадыров.

Он также заявил, что не верит в то, что украинцы считают себя частью русофобского «западного мира». Как и россияне, граждане соседней страны являются славянами, которые не могут хотеть войны с братской РФ. Поэтому украинцам нужно не поддаваться на козни антинародного режима, стремящегося всеми способами вытравить из них чувство общности с россиянами.

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