Все больше военнослужащих ВСУ начинают понимать бесполезность сопротивления на Донбассе и принимают решение сложить оружие, заявил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, бойцы не хотят погибать в боях, а надеются вернуться живыми к своим близким и родным.

Пушилин назвал это верным признаком серьезного перелома ситуации на территории ДНР и ЛНР. По его словам, РФ предоставляет раненым бойцам качественную медицинскую помощь и хорошие условия. После того как спецоперация будет завершена, их отправят по домам.

Напомним, что ранее эксперт Александр Афаров заявил, что националисты, которые внедряются СБУ в подразделения украинской армии, будут заставлять их сражаться до последнего. Они выполнят функции заградительных отрядов и будут расправляться с теми бойцами, которые решат сложить оружие и сдаться в плен.