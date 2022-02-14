В День святого Валентина психологи назвали отличия чувства влюбленности от любви. Их слова передаёт издание РИА Новости.

Как отметила нейропсихолог Юлия Пунина, влюбленность можно назвать первой стадией процесса. Это чувство она назвала «временным эйфорическим коктейлем», который состоит из разных эмоций и реакций.

Со временем влюбленность способна перерасти в любовь, а может на этом и закончиться. Специалист отметила, что это время «эмоциональных качелей», когда влюбленный ощущает себя лучше рядом со своим объектом влюбленности, и чувствует себя не очень хорошо без него, долго не длится, так как подобный механизм для человека невыгоден и небезопасен.

Психолог Ольга Батуева заметила, что влюбленные люди часто идеализируют свои объекты любви. Она также отметила, что для длительных отношений необходимо иметь общие ценности и интересы, а также общаться и уметь слышать друг друга.

Недавно журналистка болгарского издания «Факти» Венелина Маринова рассказала, как отсутствие секса влияет на психическое состояние человека. Она указала, что если человек считает это проблемой, то его психика действительно может пострадать.