Представитель Регсоюза коммунистов Петербурга, член «Движения гражданских инициатив» Владимир Соловейчик раскритиковал Смольный за халатное отношение к объекту культурного наследия – заводу «Красный треугольник».

17 февраля вечером стена одного из корпусов предприятия «Красного треугольника» на Обводном канале обрушилась. Очевидец рассказал, что в результате обрушения третьего этажа завода на проходившую мимо женщину упало дерево. Также повреждения получили два рядом стоящих автомобиля.

Инцидент прокомментировал Владимир Соловейчик. Он сообщил, что произошедшее связано с задержкой согласования по реконструкции здания. Скорее всего, считает градозащитник, внимание Смольного было занято эпидобстановкой в Петербурге, поэтому отложили вопрос с заводом.

По мнению Соловейчика, так как здание находится под охраной государства, то и заниматься им должны чиновники вместе с губернатором Александром Бегловым. Эксперт полагает, что безучастность Смольного к восстановлению завода «Красный треугольник», который является памятником промышленной архитектуры Петербурга, послужила причиной его разрушения.