В воскресенье вечером, 6 февраля, на Лермонтовском проспекте в Адмиралтейском районе Северной столицы в парадной жилого дома обвалилась часть стены. Как сообщает пресса, на место происшествия прибыли специалисты для устранения последствий ЧП.

О пострадавших информации нет, однако здание пребывает в аварийном состоянии, что носит в Петербурге уже системный характер. Администрация Беглова не уделяет этому вопросу никакого внимания.

Нет и деталей о ЧП, однако, если судить по опубликованному очевидцами видео, этот жилой дом требует капитального ремонта, что вообще характерно для исторических задний и строений культурной столицы.

Сообщениями об осыпающихся фасадах и падениях на землю элементов облицовки в историческом центре Петербурга изобилуют местные паблики и СМИ. Напомним, 15 декабря в доходном доме Дыренкова на углу Мытнинской и 4-й Советской улиц обрушилась нижняя часть эркера. Архитектурная деталь была расположена над входом в здание, ее падение травмировало двух сотрудников правоохранительных органов. Они госпитализированы с сотрясением мозга и средней тяжести ушибами. При этом Смольный не стремится исправлять ситуацию.

Северная столица стремительно утрачивает неповторимые шедевры архитектуры. В апреле 2021 года при проведении аудита представители Контрольно-счетной палаты обнаружили неизрасходованные средства на счетах ФКР. Деньги должны были пойти на реконструкцию зданий.

По итогам проверки КСП зафиксировало низкий уровень организации работ по капитальному ремонту данного ведомства. В мае минувшего года был задержан глава ФКР Санкт-Петербурга Денис Шабуров. Недостаточное внимание к работе фонда обернулось солидной нагрузкой на городской бюджет – около 2,4 млрд рублей.