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Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин сообщил, что Россия является ключевым партнёром страны. Об этом 10 февраля сообщило агентство Рёнхап.

Как отмечается, Мун Чжэ Ин с приходом к власти начал проводить «Новую Северную политику». В частности, она направлена на установление стабильного сотрудничества и развитие отношений с Россией. Как указал южнокорейский президент, в 2020 состоялось 30-летие дипломатических отношений.

Мун Чжэ Ин во время интервью журналистам назвал Россию ключевой страной-партнёром, а также товарищем по процветанию и миру в Евразии.

Помимо этого, президент Южной Кореи отметил, что с Россией следует увеличивать обмены. Он собирается повысить торговый оборот между странами и добиться того, чтобы он составлял 30 миллиардов долларов. Кроме того, он хочет увеличить и количество поездок между странами до миллиона человек.

Недавно бывший турецкий посол Али Бильге Джанкореля заявил, что Средняя Азия может стать новым местом противостояния России, США и Китая. Также он указал, что этот регион весьма богат.

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