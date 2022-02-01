В скором времени активная внешняя политика крупных мировых держав сконцентрируется в Азии. Этот регион в последнее время всё больше привлекает внимание России, КНР и Соединённых Штатов. Такое мнение высказал бывший турецкий посол Али Бильге Джанкореля, который ранее работал в дипломатических миссиях в Афганистане и на Украине.

В интервью изданию Türkiye, экс-дипломат рассказал, что в Средней Азии уже создаются зоны конфликтов, в которые рано или поздно захотят вмешаться ведущие мировые державы. По мнению Джанкореля, Китай уже проявляет серьёзную активность в ряде бывших республик Советского Союза, Россия со своей стороны обеспокоена вероятностью попасть в окружение недружественных государств, о чём свидетельствует кризис на границе с Украиной и претензии к НАТО. А США использует Азию в формировании повестки о внешних угрозах стране.

При этом бывший посол отметил, что сам по себе регион довольно богат: через него проходят важные торговые пути и содержит огромное количество ресурсов. По словам Джанкореля, в новых условиях тюркским республикам стоит обратить больше внимание на экономику своих стран и укреплению обороноспособности.