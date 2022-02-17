17 февраля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский решил отправиться в район военной операции, проводимой на Донбассе. Соответствующая информация была опубликована на его странице в Instagram.

Как сообщается, на опубликованном Зеленским видео можно увидеть идущий по Азовскому морю катер с украинским флагом. Кроме того, опубликована фотография Зеленского и секретаря СНБО Алексея Данилова, стоящих перед картой.

В публикации Зеленский указал, что они отправляются на катерах в район проведения операции боевых действий. В подписи к фотографии с картой украинский президент сообщил, что они «знакомятся с порядком боевого патрулирования и системой охраны государственной границы».

Отмечается также, что в среду Зеленский прибыл в Мариуполь и выступил перед военными в связи с Днем единения на Украине.

Недавно Владимир Зеленский рассказал о ссоре Киева с некоторыми странами-партнёрами. Причиной стали сообщения о “вторжении” России.