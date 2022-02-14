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 Из-за сообщений о готовящемся вторжении на Украину со стороны России, Киев поссорился с несколькими странами-партнёрами. Так заявил президент страны Владимир Зеленский.  

 По сообщению украинских СМИ, заявление глава государства сделал на заседании фракции “Слуга народа”. В Верховной Раде Зеленский уточнил, что речь идёт о трёх государствах. Какие именно это страны президент не уточнил, но добавил, что к настоящему времени все инциденты исчерпаны и точки взаимопонимания найдены. 

О готовящемся вторжении России на Украину в странах Запада говорят с осени прошлого года. Москва неоднократно заявляла, что таких планов нет. На этом фоне президент США Джо Байден призвал американцев, находящихся на Украине, покинуть страну немедленно. Позже Госдепартамент США перенёс посольство страны на Украине из Киева в расположенный западнее город Львов. 

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