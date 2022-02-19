Президент США Джо Байден недавно выступил перед журналистами и высказался насчёт ситуации вокруг Украины.

В своей речи, в частности, Байден в очередной заявил, что российский президент Владимир Путин намеревается «вторгнуться» на Украину. Кроме того, он обвинил ЛДНР в том, что они нарушили режим прекращения огня. В подтверждение своих слов Байден заявил, что у него имеется полученная разведкой информация. Однако конкретных доказательств приведено не было.

Когда Байден завершил встречу и покинул помещение, ещё до того, как за ним закрылась дверь, журналисты, присутствующие на мероприятии, начали смеяться. Видеозапись была опубликована изданием Reuters.

Ранее в США заявляли, что Россия осуществит вторжение на Украину 16 февраля. Однако это не случилось.

Недавно мы сообщали, что Байден пообещал не отправлять на Украину свой войска даже в случае “вторжения” России. При этом он будет продолжать отправлять оружие.