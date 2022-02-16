Президент Соединенных Штатов Джо Байден в очередной раз заявил, что не собирается отправлять на Украину свои войска в случае гипотетического «нападения» РФ. В то же время он пообещал продолжать накачивать страну оружием.

По словам Байдена, техника и вооружение понадобится Киеву для самообороны. Также с этой целью США посылают на Украину инструкторов, которые обучают солдат ВСУ, и предоставляют «точные» разведывательные данные. Все это должно поддержать страну и помочь ей оказать сопротивление в случае «вторжения».

По словам Байдена, отправленные в Восточную Европу войска даже случайно не станут вмешиваться в конфликт России и Украины. Зато они намерены защищать территорию Североатлантического альянса и не отдадут «ни сантиметра». Вторжение в любую из стран НАТО станет нападением на весь блок, который будет готов дать отпор.