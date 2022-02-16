Одновременно со стремительным возрастанием рисков «нападения» на Украину, Россия также проводит крупномасштабные учения в Охотском море, рассказал глава военного ведомства Японии Нобуо Киси. Он насчитал 24 боевых корабля, которые задействованы в этих военно-морских маневрах.

По словам Киси, Россия таким образом демонстрирует способность действовать сразу на нескольких направлениях. Она проводит совместные с Белоруссией маневры «Союзная решимость-2022», держит почти 100 тысяч военнослужащих на границе Украины, причем в полной боевой готовности к вторжению. Кроме того, она организовала крупные маневры одновременно в Черном, Средиземном и Охотском морях.

Ранее сообщалось, что в самый крупных за последние годы учениях ВМФ России задействовано 140 кораблей всех флотов. Также в них участвуют атомные и дизель-электрические подводные лодки, морская авиация и расчеты береговых ракетных комплексов.