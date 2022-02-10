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В Польше предприниматели запросили у правительства поддержки малого бизнеса, обосновав её необходимость резким скачком стоимости газа.

Согласно имеющейся информации, в Польше многократно выросли тарифы на газ. С 2020 года увеличение стоимости газа составило в пять. Как сообщил вице-президент «Хлебопекарной ассоциации Польши» Анджей Войчеховски, ранее он платил за газ пять тысяч злотых. Уже в этом году счёт составил 35 тысяч злотых, а неделю назад сумма стала ещё больше – 51 тысяча злотых.

Таким образом, увеличение составило почти одну тысячу процентов – 920%. От такого скачка страдают практически все представители малого бизнеса. Винят в этом правительство Польши, так как, хотя и по всей Европе выросла стоимость газа, но только в этой стране ситуация настолько критическая. Многие предприниматели рискуют в скором времени обанкротиться.

Ранее мы сообщали, что в Польше косвенно обвинили Европу в увеличении стоимости газа. Так, в платёжках стали указывать, сколько приходится платить за покупаемые у ЕС квоты на выбросы.

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