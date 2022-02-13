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Пенсионерам готовят новую выплату, получить которую можно будет в случае потери работы. Об этом стало известно изданию PRIMPRESS.

Так, депутат Виталий Милонов считает, что в России требуется пересмотреть процесс, при котором практически любой человек может получить пособие по безработице. Он заявил, что среди этих людей немало «тунеядцев», которые принципиально не хотят работать. В этом случае, как считает Милонов, пособие должно составлять минимум – 5-7 тысяч рублей в месяц. Тогда человек может захотеть зарабатывать больше.

Если же речь идёт о пожилых людях, то весьма часто можно столкнуться с ситуацией, что их увольняют в предпенсионном возрасте. Найти в этом возрасте новую работу, как указал депутат, практически невозможно.

Кроме того, Милонов указал, что многие люди работают неофициально, и при этом получают пособие по безработице. Такие ситуации надо тщательно анализировать.

Недавно россиянам рассказали об изменениях в больничных. Теперь не нужно подавать заявления – выплата будет производиться на основании листка о нетрудоспособности.

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