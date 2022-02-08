В Госдуме сообщили об изменениях, которые ждут россиян, отправляющихся на больничный.

Согласно опубликованной информации, в 2022 году был изменён порядок, касающийся выплат по больничным. Так, если ранее требовалось подавать соответствующее заявление, то теперь этого делать не нужно. Выплата будет производиться на основании листка о нетрудоспособности.

Как указывается, всеми выплатами в связи с болезнями занимается фонд социального страхования, а не работодатели. Это же относится и к выплатам в связи с беременностью и родами.

Кроме того, было заявлено, что родители, ушедшие на больничный для ухода за ребёнком, которому не исполнилось восьми лет, будут получать повышенные выплаты. Размер выплат в этом случае будет составлять 100% от среднего заработка.

Ранее мы сообщали, что в ПФР начали принимать заявления на выплату 19 000 рублей. Предназначается пособие для опекунов детей, попечителей или приёмных родителей.