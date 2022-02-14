12 февраля подводная лодка ВМС США на 4 километра углубилась в российские территориальные воды и была обнаружена противолодочными самолетами Ил-38. К ее идентификации привлекли также фрегат «Маршал Шапошников», участвовавший в учениях Тихоокеанского флота и находившийся неподалеку, передает “Российская газета”.

Экипаж фрегата предупредил подводников США, что они нарушили границу территориальных вод России и потребовал немедленного всплытия. Подлодка все предостережения игнорировала, поэтому потребовалось выдворять ее силой.

Для этой цели были проведены гидроакустические атаки и предупредительное бомбометание, после которого до американцев все же дошло, что последствия могут быть еще более серьезными. Поэтому субмарина ушла в нейтральные воды, предварительно выбросив имитатор, «раздваивающий цель». По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, процесс выдворения лодки занял 3 часа.

В США заявили, что вся представленная российской стороной информация – «это неправда», а подлодка не нарушала границ РФ. Впрочем, официального заявления американских властей по поводу инцидента пока не было.