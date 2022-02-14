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Американская подводная лодка типа Virginia на 4 километра углубилась в территориальные воды России, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он также отметил, что действия субмарины стали непонятной и совершенно необоснованной активностью.

В ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным Шойгу рассказал, что российские моряки сразу после обнаружения подлодки отправили ее экипажу предупреждение и требование о всплытии на русском и английском языках. Все это было проигнорировано, что и вынудило фрегат «Маршал Шапошников» применить специальные средства.

Весь процесс выдворения субмарины из территориальных вод России занял около трех часов. Уходя в нейтральные воды подлодка задействовала специальный имитатор, который заглушил ее шумы и фактически «раздвоил» цель.

Шойгу также объяснил, что подводная лодка ВМС США вошла в зону, закрытую для учений кораблей Тихоокеанского флота. После инцидента маневры были продолжены. В ходе учений противолодочные самолеты, субмарины и надводные корабли ВМФ РФ как раз тренировались находить и уничтожать подводные цели.

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