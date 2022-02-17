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Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд сообщила, что сейчас все признаки говорят о том, что Россия обязательно совершит вторжение на Украину.

В своём Twitter-аккаунте постпред США объявила, что в настоящее время на то, что Россия рано или поздно совершит «неминуемое вторжение», указывает множество признаков. В частности, она указала, что на границе с Украиной находятся военные РФ.

Данная угроза стала поводом для заседания Совета безопасности ООН, которое состоится в четверг. Темой встречи станут Минские соглашения. Томас-Гринфилд сообщила, что целью на этом заседании станет донесение всей серьёзности ситуации. Она указала, что это решающий момент.

Кроме того, на заседании появится госсекретарь США Энтони Блинкен, который расскажет о плане снижения напряжённости в Европе.

Ранее в США объяснили, что не называли точных сроков “вторжения” России на Украину. Как было заявлено, Россия может выбрать для этого любой день.

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