Когда именно начнётся российское вторжение на Украину в США не говорили. Об этом заявил официальный представитель Государственного департамента США Нед Прайс на брифинге.

Он отметил, что американская сторона только лишь пыталась указать, что Россия может выбрать для атаки любой момент. При этом точных дат никто из официальных лиц США не указывал, подчеркнул Прайс.

О вероятном вторжении российских войск на Украину в странах Запада начали говорить с осени прошлого года. В СМИ назывались разные даты начала войны. Последняя из них – 16 февраля. Как отмечают российские средства массовой информации, точных дат начала эскалации конфликта власти США действительно не называли. Но при этом указывали, что российские войска могут перейти украинскую границу до середины февраля.

Кремль со своей стороны неоднократно заявлял, что никаких военных вторжений на Украину не намечается. В Москве говорили, что информация о грядущем конфликте нужна США и НАТО, чтобы оправдать размещение своих вооружённых сил в Европе.