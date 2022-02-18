В США выразили надежду, что Россия согласится на предложение об организации встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергей Лаврова.

Соответствующее заявление сделала в четверг постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд. Она указала, что Блинкен уже отправил Лаврову приглашение, в связи с чем они надеются, что Россия согласится на встречу. Впрочем, уточняется, что на данный момент ответа с российской стороны ещё не было.

Привести встречу, если удастся о ней договориться, планируется в Женеве. Как заявила Гринфилд, они надеются, что Россия «выберет дипломатию, а не конфронтацию».

Отмечается, что в прошедший вторник между Блинкеном и Лавровым уже состоялась беседа по телефону. Одной из тем стало продолжение работы над предложениями по безопасности.

Недавно Линда Томас-Гринфилд заявила, что Россия движется к “неминуемому вторжению” на Украину. По её словам, на это указывают многие признаки.