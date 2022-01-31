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Заявления США и стран НАТО о том, что Россия накапливает военные силы на границе с Украиной, не соответствуют действительности. Об этом заявил постоянный представитель РФ при Организации Объединённых Наций Василий Небензя.  

Во время брифинга с журналистами, которые спросили его правда ли у границы с Украиной российский контингент насчитывает 100 тысяч военных, Небензя ответил, что не понимает откуда взялись такие цифры. О числе солдат и офицеров на границе, рассказал постпред, российские власти никогда не упоминали.  

При этом Небензя вспомнил, что подобные приёмы дезинформации США уже применяло и раньше для того, чтобы перетянуть мнение стран ООН на свою сторону. В частности, постпред привёл пример, когда бывший госсекретарь Колин Пауэл в начале “нулевых” размахивал пробиркой и утверждал, что в ней находится порошок, доказывающий производство биологического оружия в Ираке. В своё время это стало поводом для военной операции в этой стране, но доказательств производства биологического оружия там так и не нашли.  

 В последнее время Запад утверждает, что Россия готовит вторжение на Украину. В Москве такие заявления считают искусственным нагнетанием напряжённости, подчёркивая, что никаких планов атаки на соседнее государство нет. 

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