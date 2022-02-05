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Губернатора Петербурга Александра Беглова заподозрили в очередном постановочном визите. На этот раз театральный пассаж с участием градоначальника прошел 5 февраля в Курортном районе.

Беглов также посетил с проверкой поликлинику №68 в Сестрорецке. Глава Северной столицы в ходе общения с гражданами «выяснил», что пациенты не стоят в длительных очередях, а у медиков достаточное количество СИЗ. Однако эксперты вновь словили губернатора на излишней театральности и использовании подсадных персонажей.

Так, Telegram-канал «Пул 78» сообщал о том, что в применении подобного метода Александр Беглов был замечен во время проверки Пушкинского района. По словам авторов, хорошо играть губернатору мешает абсолютное отсутствие харизмы. В это раз чиновники на сутки перекрыли пациентам доступ в поликлинику из-за визита Беглова.

«По нашей информации, настоящих больных в здание не пускали в течение суток. Пиар губернатора по непонятным причинам продолжают строить на посещении объектов здравоохранения, однако больше не допускают до общения с градоначальником настоящих пациентов. Это скорее сыграет имиджу власти в минус, чем в плюс», — поделился канал.

Вероятно, подставными обходами пресс-служба губернатора Александра Беглова хочет показать, что градоначальник якобы контролирует все проблемы региона.

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