Посол России в Китае, дипломат Андрей Денисов заявил, что США проводят в отношении Тайваня коварную политику.

Как отметил Денисов, сейчас многие государства предпочитают создавать не стабильные и устойчивые альянсы, а ориентироваться на небольшие группы по интересам. Но если в такой группе присутствуют США, то именно они определяют политику этих групп.

Политика США в отношении Тайваня является весьма коварной. Так, в Америке на официальном политическом уровне говорят о поддержке политики одного Китая, отмечая, что Тайвань – это его часть. С другой стороны, США постоянно делают различные жесты демонстрационного характера, которые эту политику размывают.

Денисов отметил, что все понимают, что Тайвань является неотъемлемой частью Китая, и почти все это признают. Нарушение этого принципа весьма раздражает Китай, и американцы этим пользуются.

Недавно мы сообщали, что Китай выразил протест из-за продажи США оружия Тайваню. Так, США одобрил продажу оборудования для обслуживания ЗРК Patriot.