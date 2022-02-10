Подрывом суверенитета страны назвали в КНР недавнюю сделку между США и Тайванем на поставку вооружения. Официальное сообщение по этому поводу выпустило Минобороны Китая.

Ранее Государственный департамент США одобрил продажу Тайваню оборудования для обслуживания и совершенствования зенитно-ракетных комплексов Patriot. Сумма сделки составила 100 миллионов долларов. Китай заявил, что такие договоры – грубое вмешательство во внутренние дела страны.

Китайское правительство считает Тайвань одной из провинций КНР. Но остров управляется собственной администрацией ещё с 1949 года, когда туда бежали остатки войск Китайской Республики, существовавшей до прихода к власти коммунистов.

Между США и Китаем ещё в 80-е годы было заключено соглашение, которое исключает долгосрочные поставки оружия американцами на остров Тайвань.

В США со своей стороны отмечают, что в случае последней сделки речь не идёт о поставках оружия, а только лишь о предоставлении определённых технологий.