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В Китае рассказали о продуктах, которые не следует оставлять на хранение в холодильнике.

Как сообщает один из авторов портала WeChat, некоторые люди используют холодильник в качестве шкафа, где можно оставлять на хранение всё подряд. Но такое отношение может представлять опасность.

Так, указывается, что холодильник не годится для хранения специй и приправ, так как они могут отсыреть, что приведёт к образованию опасных для организма человека веществ. Также не рекомендуется хранить в холодильнике тропические фрукты, так как они могут начать рано гнить. В такой среде в них начнут активно размножаться бактерии.

Не стоит длительное время хранить в холодильнике лапшу – не более двух-трёх дней. При более долгом хранении продукт может оказать на здоровье негативное влияние. Нельзя хранить в холодильнике солёные овощи и лекарственные растения.

Ранее пользователи WeChat рассказали, что неправильно заваренный чай может представлять опасность для организма. В таком чае может быть слишком много полифенолов.

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