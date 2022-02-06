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Польский лидер Анджей Дуда 8 февраля встретится с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном, чтобы обсудить ситуацию в Восточной и Центральной Европе.

Ожидается, что одной из основных тем встречи в формате Веймарского треугольника станет Украина и гипотетическое «нападение» на нее со стороны РФ. Глава Бюро международной политики польского лидера Якуб Кумоч заявил, что главы государств обменяются важной информацией относительно «украинского вопроса».

Также он отметил, что Варшава, Берлин и Париж беспрерывно предпринимают «различные действия», направленные на стабилизацию обстановки в регионе. О каких именно действиях идет речь, он уточнять не стал.

Еще одной темой для обсуждения станут переговоры Анджея Дуды с председателем КНР Си Цзиньпином, которые были проведены в Пекине. Напомним, что польский лидер посетил открытие Олимпиады, хотя весь коллективный Запад объявил играм дипломатический бойкот.

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