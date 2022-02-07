Польский генерал Вальдемар Скшипчак присоединился к ряду украинских политиков, которые пытаются научить Германию правильно жить. Он заявил, что ФРГ должна поменять свою позицию по России, чтобы Европа признала ее своим, а не российским союзником.

Также генерал отметил, что в Германии много политиков, которые твердо стоят на пророссийской позиции, а руководство страны связано с «олигархами из РФ».

В интервью изданию WPolityce Скшипчак прокомментировал и переброску в Польшу американского военного контингента. Он назвал действия Вашингтона сигналом России, демонстрирующим, что Варшава не одинока и в случае необходимости ее надежно защитят союзники по Североатлантическому альянсу.

Напомним, что ранее Скшипчак заявил, что публикации в западных СМИ о «нападении России» на Украину – это проделки российской разведки.