Бывший командующий польскими сухопутными войсками Вальдемар Скшипчак обвинил Россию в раздувании истерии по поводу «нападения» на Украину. Он заявил, что западные СМИ, которые пишут о способности РФ за пару дней завоевать всю соседнюю страну, а также устроить осаду крупных украинских городов, получают информацию напрямую от российской разведки.

Высказывания Скшипчака выглядят чрезвычайно странно. О «нападении» России за три месяца прожужжали все уши американский генерал Марк Милли, представитель Госдепа Нед Прайс, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, многие политики из разных стран мира. Получается, что все они получают данные от российской разведки, которая просто хочет посеять панику.

Скшипчак также заявил, что Россия не вступит в войну, если не будет уверена в быстрой победе. Сейчас Украина якобы сильна как никогда и может оказать ожесточенное сопротивление, поэтому Москва и не нападает.

Между тем, РФ все последние месяцы только то и делает, что заявляет об отсутствии планов «вторжения» на Украину. Она перемещает войска вдоль границы, однако это связано с агрессивными действиями НАТО, а не с Киевом.