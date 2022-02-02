Союз Польши, Великобритании и Украины вряд ли будет выполнять военные функции, считает польский эксперт Даниэль Шелиговский. Он пояснил, что это скорее очередной малый альянс, которые Киев использует для сотрудничества с разными странами ЕС и НАТО.

Своим заявлением эксперт опроверг высказывание главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о сотрудничества трех стран в рамках нового блока в области безопасности.

«Суть в том, что мы не можем ждать безопасности и процветания где-нибудь в будущем, когда станем членами ЕС и НАТО. Они нужны нам уже сегодня», – заявил украинский министр.

Шелиговский отмечает, что участники союза будут сотрудничать в политической и экономической сферы, но вот военного альянса у них точно не получится. Хотя бы потому, что и Варшава, и Лондон входят в НАТО. Поэтому их действия по защите Украины, на которые рассчитывает Киев, будут идти вразрез с политикой Североатлантического блока.