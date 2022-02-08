Украинским ВС хватит и двух дней, чтобы разгромить Народную милицию ДНР и ЛНР и выйти к российским границам. Однако есть одно условие – невмешательство России в конфликт, рассказал бывший полковник ГРУ Владимир Квачков, имеющий опыт боевых действий в конфликтах 90-х годов прошлого столетия.

Он пояснил, что ВСУ вышли на тот уровень, при котором могут просто смести боевые порядки защитников Донбасса. Но если Россия вмешается, что является более вероятным сценарием развития событий, то ситуация будет развиваться совсем по другому.

Российским войскам будет достаточно недели, чтобы наголову разбить украинские ВС. За это время они успеют не только освободить от противника территории Донецких и Луганских областей в их прежних границах, но и дойти до берегов Днепра. Это автоматически приведет к потере украинской государственности и страна просто исчезнет с карты мира.