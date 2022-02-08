После появления в издании The Drive фотографий самого современного американского эсминца Zumwalt, пользователи Сети подняли его на смех. Автор снимков Тайлер Рогоуэй рассказал, что корпус корабля успел за короткое время покрыться ржавчиной, а пластины, призванные поглощать радиосигналы и делающие эсминец «невидимым», изменили свой первоначальный цвет.

Соединенные Штаты взялись за разработку этих эсминцев после теракта 11 сентября. Тогда они задались целью создать корабль для уничтожения террористов и вооружили его 80 ракетами «Томагавк». Но после строительства первых трех кораблей программа была неожиданно свернута.

Одной из главных причин стала слишком высокая стоимость строительства, составившая 4,4 миллиарда долларов. Но и помимо этого, у эсминца обнаружилось множество недостатков.

Среди них – невозможность установить на корабль рельсотрон, который сперва анонсировался как «супер-пупер оружие», а затем просто исчез с горизонта, так как проект перестали финансировать, дороговизна снарядов LRLAP (миллион долларов за штуку), другие ошибки в системах вооружения корабля и его конструкции.

Еще одна причина, по которой все три эсминца медленно ржавеют – невозможность их использования против серьезных противников – России или Китая, которые набрали силу и готовы составить конкуренцию США. Соединенные Штаты намеревались их задействовать для обстрела издалека баз и тренировочных лагерей боевиков, однако с РФ и КНР подобное не пройдет. Поэтому Zumwalt так и остался не востребован американскими ВМС.