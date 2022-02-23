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Военный обозреватель Виктор Баранец сообщил о том, что войска России выдвинулись в сторону Донецкой области.

Как отмечается, ранее было заявлено, что Россия на данный момент не собирается отправлять свои войска в ДНР и ЛНР. Уточнялось, что основанием для принятия этого решения станут угрозы.

Согласно заявлению эксперта, это может являться «специфической игрой», и лучше об этом не говорить. По его словам, войска России движутся в направлении границы с ДНР, и к чему это приведёт, будет ясно позже. Кроме того, эксперт сообщил, что договора о дружбе ДНР и ЛНР с Россией позволят республикам получить необходимую им поддержку и шанс на то, чтобы стать субъектами РФ.

«Мы двигаемся в направлении границы с Донецкой областью. Как это будет развиваться, это мы узнаем позже, нам сейчас не надо светить карты для украинских войск, которые, может быть, на определенных направлениях уже ждут наши войска», — заявил Баранец.

Ранее Виктор Баране рассказал о страхе США перед российским гиперзвуковым оружием. Он отметил, что Америка пытается всеми силами догнать Россию в этом направлении.

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