Полиция ЛНР после объявления экстренной эвакуации мирного населения перешла на усиленный режим работы, рассказала пресс-служба ведомства. В настоящий момент в населенных пунктах самопровозглашенной республики появились дополнительные посты, более тщательно осуществляется досмотр транспорта.

Кроме того, усилены патрулирование на улицах и контроль соблюдения комендантского часа.

Напомним, что главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили о готовящемся полномасштабном наступлении ВСУ. Также они предполагают возможность крупной провокации на линии разграничения. Для недопущения жертв среди мирного населения жителей республик в экстренном порядке эвакуируют на территорию России, которая готова принять граждан Донбасса. Первые автобусы должны выехать из региона в 20:00 18 февраля.