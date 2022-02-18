В восемь часов вечера 18 февраля из Донбасса начнут выезжать первые автобусы с гражданами ДНР, которые эвакуируются в Россию, заявил глава администрации Ясиноватой Дмитрий Шевченко. В социальных сетях он рассказал о местах сбора для жителей самопровозглашенной республики.

Напомним, что ранее об экстренной эвакуации объявил глава ДНР Денис Пушилин. Он разъяснил, что Украина в ближайшие часы планирует полномасштабное наступление на республики Донбасса, поэтому власти организуют массовый выезд мирных граждан на территорию России.

Об эвакуации рассказал и сенатор СовФеда Сергей Цеков. Он заявил, что данная мера предпринимается для недопущения жертв среди мирного населения Донбасса. Киев, по его словам, готовит крупную провокацию в Донецкой народной республике, а также может начать вторжение в ДНР.